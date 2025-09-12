L'ancien chef de l'Etat brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a été condamné jeudi à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat à l'issue d'un procès historique, malgré les intenses pressions du président américain Donald Trump en sa faveur.
Brésil: Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État
