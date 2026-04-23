Bousculez vos automatismes pour des décisions financières plus rationnelles !

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Une nouvelle étude américaine revoit drastiquement à la hausse le coût économique du réchauffement climatique : une hausse durable de 2 °C pourrait diviser par deux le PIB mondial d'ici 2100. Une projection bien plus alarmante que les modèles traditionnels, qui relance le débat sur l'urgence de la décarbonation et les risques pour les économies comme pour les investisseurs. L'analyse d'Anne-Catherine Husson-Traoré, experte en finance durable.