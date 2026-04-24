Le cercueil de Nathalie Baye sort de l'église Saint-Sulpice, suivi de ses proches dont sa fille unique Laura Smet, à l'issue de la cérémonie en son hommage. IMAGES
Obsèques de Nathalie Baye: le cercueil suivi de sa fille sort de l'église
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