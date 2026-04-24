"L'Arménie vit au cœur et au creux de nos cœurs. Si l'Arménie a survécu, elle vivra," dit le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une cérémonie de commémoration du génocide arménien de 1915, à Marseille (Bouches-du-Rhône). IMAGES
A Marseille, Sébastien Lecornu commémore le génocide arménien de 1915
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