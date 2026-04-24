Le président français, Emmanuel Macron, appelle au retour de la stabilité au Moyen-Orient "le plus vite possible", alors que son homologue américain, Donald Trump, avait affirmé la veille avoir "tout le temps du monde" pour négocier une paix avec l'Iran. SONORE
Un retour rapide à la stabilité au Moyen-Orient est dans l'intérêt de tous (Macron)
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