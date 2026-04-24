A la Une de la presse ce vendredi 24 avril, l'interruption, à partir du 1er mai, de l’acheminement du pétrole kazakh vers l’Allemagne par l’oléoduc Droujba vu par la presse russe, kazakhe et allemande. L'arrestation d'un soldat américain pour avoir parié sur la capture de Nicolas Maduro. Et pour terminer, des chercheurs ont révélé l'existence d'un prédateur des profondeurs antiques, doté de huit bras, atteignant des proportions mythiques.
Oléoduc Droujba : "Le Kremlin peut encore faire pression sur l’Allemagne"
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