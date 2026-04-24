Au moins 300 personnes ont manifesté jeudi dans les rues de Poissy (Yvelines) contre l'arrêt programmé de la fabrication de voitures sur le site Stellantis de cette ville, dénonçant une "casse de l'emploi"
À Poissy, des ouvriers de Stellantis mobilisés contre la "casse de l'emploi"
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