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Macron assure qu'il ne fera plus de politique après l'Elysée

information fournie par AFP Video 24/04/2026 à 13:28

Emmanuel Macron assure qu'il ne fera "plus de politique" lorsqu'il quittera l'Elysée en 2027 après dix ans de présidence : "Je n'ai pas fait de politique avant et je n'en ferai pas après", lance-t-il lors d'un échange avec des élèves à l'école franco-chypriote de Nicosie, la capitale de Chypre où il effectuait une visite officielle le 23 avril avant un sommet européen informel. SONORE

Emmanuel Macron
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