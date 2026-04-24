Emmanuel Macron assure qu'il ne fera "plus de politique" lorsqu'il quittera l'Elysée en 2027 après dix ans de présidence : "Je n'ai pas fait de politique avant et je n'en ferai pas après", lance-t-il lors d'un échange avec des élèves à l'école franco-chypriote de Nicosie, la capitale de Chypre où il effectuait une visite officielle le 23 avril avant un sommet européen informel. SONORE
Macron assure qu'il ne fera plus de politique après l'Elysée
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