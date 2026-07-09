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Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le deuxième trimestre 2026

information fournie par BoursoBank 09/07/2026 à 12:44

Dans ce numéro de BoursoFocus, David Gosselin, gérant de portefeuille chez Société Générale Investment Solutions, fait le point sur le deuxième trimestre 2026 pour les fonds Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique. Il évoque notamment le bilan de tous les profils dans un contexte de net rebond des marchés porté par le retour en grâce de l'intelligence artificielle, le choix de rester investi pendant la désescalade du conflit en Iran, et les arbitrages géographiques opérés en faveur des actions américaines et émergentes, au détriment de l'Europe.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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