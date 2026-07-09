Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le deuxième trimestre 2026

Dans ce numéro de BoursoFocus, David Gosselin, gérant de portefeuille chez Société Générale Investment Solutions, fait le point sur le deuxième trimestre 2026 pour les fonds Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique. Il évoque notamment le bilan de tous les profils dans un contexte de net rebond des marchés porté par le retour en grâce de l'intelligence artificielle, le choix de rester investi pendant la désescalade du conflit en Iran, et les arbitrages géographiques opérés en faveur des actions américaines et émergentes, au détriment de l'Europe.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
Si vous souhaitez investir au sein d’un contrat d’assurance vie mais que vous n’avez pas le temps ou les connaissances financières nécessaires, découvrez la gestion pilotée : un service où vous déléguez la gestion de votre contrat à Generali Vie, qui prend conseil auprès de gestionnaires financiers pour sélectionner les bons supports en fonction de votre profil de risque (en échange d’une prise de risque).
Boursorama conseille le produit adapté au profil investisseur du client parmi 8 profils de gestion, le tout sans aucuns frais supplémentaires*.
Ce contrat présente un risque de perte en capital
* Le contrat comporte des frais annuels de gestion précisés dans la Notice d'Information valant Conditions Générales du contrat BoursoVie.