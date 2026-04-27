Bourse : la semaine de tous les dangers ?

On entre dans une semaine très chargée où vont se poursuivre les négociations de paix au Moyen-Orient, la saison des résultats avec les géants de la tech qui vont publier et des réunions de banques centrales, dont la Fed et la BCE. Le marché peut-il rester complaisant? Décryptage de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 27 avril 2026 présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
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