En Guinée équatoriale, le pape appelle au "respect des droits de chaque citoyen"

Le pape Léon XIV (au centre) salue la foule depuis la papamobile à son arrivée au stade de Bata (Guinée équatoriale), le 22 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape Léon XIV a appelé mercredi au "respect des droits de chaque citoyen" devant des milliers de fidèles au stade de Bata, la plus grande ville de Guinée équatoriale, après y avoir visité une prison, au deuxième jour de son séjour dans ce pays verrouillé d'Afrique centrale.

Dans une atmosphère festive mêlant chants et danses traditionnelles, le pape américain a plaidé pour le "respect des droits de chaque citoyen, de chaque famille, de chaque groupe social", reprenant les mots du pape Jean-Paul II (1978-2005) lors de sa visite en 1982 dans ce pays hispanophone de deux millions d'habitants, tristement réputé pour son pouvoir autoritaire et ses atteintes aux libertés individuelles.

Avant cela, Léon XIV a effectué une visite très encadrée du centre pénitentiaire de Bata (ouest) et livré une rare dénonciation des conditions de vie des détenus.

Dans la cour de la prison, aux murs rose saumon fraîchement repeints surmontés de barbelés, des détenus ont chanté et dansé sous une pluie battante et selon une mise en scène savamment orchestrée, alignés face au souverain pontife.

"L'administration de la justice a pour but de protéger la société, mais pour être efficace, elle doit toujours miser sur la dignité et les potentialités de chaque personne", a-t-il affirmé devant les 600 détenus que compte la prison, dont une trentaine de femmes.

Vêtus de tenues orange vif ou vert kaki, les détenus, des hommes jeunes pour la plupart, avaient tous le crâne rasé et portaient des sandales en plastique aux pieds. Certains avaient un masque sur le visage.

Le pape salue la foule depuis la papamobile à son arrivée à Mongomo, en Guinée équatoriale, le 22 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le tapis rouge, l'estrade, les drapeaux du Vatican et les enceintes crachant une musique festive traduisaient les efforts des autorités pour donner la meilleure image possible de ce centre, en dépit des critiques acerbes des ONG sur les conditions de détention alarmantes.

Quelques secondes après l'arrivée du pape, un déluge de pluie s'est abattu dans la cour de la prison. A la fin de la rencontre, les détenus ont explosé dans un mouvement de joie collectif et de danse en scandant "Libertad" ("Liberté" en français).

Dans un rapport de 2023, le département d’État américain faisait état de cas de torture, d'une surpopulation extrême et de conditions sanitaires déplorables dans les prisons équatoguinéennes.

Le pape Léon XIV (au centre) se tient devant des détenus réunis pour sa visite à la prison de Bata, en Guinée équatoriale, le 22 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Malgré leur ton diplomatique, les déclarations du souverain pontife représentent une très rare dénonciation dans ce pays très contrôlé et critiqué pour ses atteintes à la liberté d'expression.

- "Corruption des juges" -

Pour ce dixième jour de sa tournée à la cadence effrénée en Afrique, le pape a d'abord célébré une messe devant près de 100.000 fidèles à Mongomo (est), fief du clan présidentiel situé à la frontière avec le Gabon.

En présence du président Teodoro Obiang Nguema, 83 ans, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1979, le pape a appelé à ce que "les espaces de liberté s'accroissent, que la dignité de la personne humaine soit toujours préservée". "Je pense aux prisonniers, souvent contraints de vivre dans des conditions d'hygiène et de santé inquiétantes", a-t-il ajouté.

"Est-ce que cela va changer l'administration de la justice dans notre pays?", a réagi un enseignant équatoguinéen sous couvert d'anonymat, fustigeant "le manque d'indépendance" d'une justice "marquée par la corruption des juges et des magistrats".

Dans ce pays laïc qui compte 80% de catholiques, le chef de l’Église catholique doit tenir un équilibre diplomatique délicat: soutenir les fidèles sans être perçu comme un soutien au pouvoir.

Attendu sur les terrains sensibles du pluralisme politique et des libertés publiques, Léon XIV avait appelé mardi les autorités à se mettre "au service du droit et de la justice" et dénoncé "la colonisation des gisements pétroliers et miniers, au mépris du droit international et de l'autodétermination des peuples".

- "Petite élite" -

Le pape se rend dans la basilique de Mongomo, en Guinée équatoriale, afin d'y célébrer une messe, le 22 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

La Guinée équatoriale s'est considérablement enrichie depuis la découverte d'importants gisements de pétrole au début des années 1990. La production d'hydrocarbures représentait 46,1% de son PIB en 2024, selon la Banque africaine de développement.

Mais "les revenus pétroliers financent des modes de vie somptueux pour la petite élite entourant le président, tandis qu'une grande partie de la population vit dans la pauvreté", estime l'ONG Human Rights Watch.

Le pape reçoit des ballons de la part d'enfants à Mongomo, en Guinée équatoriale, le 22 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Depuis le début de sa tournée marathon de 11 jours dans quatre pays d'Afrique, le pape enchaîne messes, discours, vols, rencontres, cérémonies et bains de foule dans une chaleur tropicale étouffante.

Après un périple de 18.000 km débuté en Algérie et poursuivi au Cameroun et en Angola, le pape achèvera sa tournée jeudi par une messe en plein air au stade de Malabo, avant de rentrer à Rome.