Les gâteaux de Bastien Blanc-Tailleur sont ce que la haute couture est à la mode: des pièces folles, uniques, faites à la main, exigeant un énorme investissement de temps et d'argent.
Bastien Blanc-Tailleur, la pâtisserie ultra-riche
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro