Des habitants commémorent les 40 ans de la pire catastrophe nucléaire civile de l'Histoire sur la place principale de Slavoutytch, une ville construite en 1986 pour accueillir les déplacés de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Malgré la guerre, l'Ukraine commémore les 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl
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