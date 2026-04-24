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La guerre en Iran a-t-elle déjà coûté 6 milliards à la France ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 24/04/2026 à 14:00

Le coût de la guerre en Iran pour la France fait débat. Le gouvernement avance un impact de l’ordre de 6 milliards d’euros pour les finances publiques. Une estimation qui agrège plusieurs effets : hausse du coût de la dette, inflation plus élevée et nouvelles dépenses de soutien ou de défense. Mais comment ce chiffre est-il construit… et reflète-t-il réellement l’ampleur de la facture pour l’économie française ? Les explications de Marc Vignaud, journaliste à l’Opinion et Thibault Prébay, économiste et président de Hécate. Ecorama "On va pas se fâcher" du 24 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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