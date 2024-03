Bourse : ces valeurs françaises de défense à cibler

information fournie par Ecorama • 28/03/2024 à 14:00

Les incertitudes géopolitiques favorisent l'industrie militaire et les conflits en Ukraine et au Proche-Orient ont provoqué un regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur de la défense. Quelles sont les valeurs cotées françaises les plus exposées à cette thématique ?Réponse avec Laurent Saillard, journaliste au Revenu. Ecorama du 28 mars 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com