Des panaches de fumée épaisse s'élèvent au-dessus de Palangkaraya, à Bornéo, où des villageois se joignent aux efforts pour contenir les feux de forêt qui ravagent cette région indonésienne depuis plusieurs mois. IMAGES
Bornéo: des villageois tentent de contenir un feu de forêt en Indonésie
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