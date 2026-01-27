Dans une vidéo publiée sur TikTok, Premier ministre britannique Keir Starmer enfile une paire de lunettes d’aviateurs et lance "bonjour !" pour imiter le président français Emmanuel Macron, qui porte des lunettes en raison d'un problème à l'œil.
"Bonjour!": Starmer imite Macron avec des lunettes d'aviateur
