Les manifestations et blocages aux abords des lycées ont entraîné mardi 40 interpellations et fait 10 blessés parmi les élèves et les personnels, selon le ministère de l'Education qui a recensé 338 établissements concernés dans tout le pays depuis le début de la journée.
Blocus des lycées : 40 interpellations et plus de 300 établissements concernés
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