Le recteur de l'académie de Bordeaux Jean-Marc Huart déclare être "dans une volonté de réouverture [des établissements] la semaine prochaine alors que la "situation" est "plus apaisée" aujourd'hui , à l'issue d'une réunion avec des représentants des lycéens au lycée Montesquieu à Bordeaux, au quatrième jour du mouvement de blocage des lycées. "Les revendications vont se poursuivre (...), les lycéens n'ont pas terminé de faire entendre leur voix en France", affirme de son côté Emma, 17 ans, représentante du lycée Nicolas Brémontier de Bordeaux.
Blocage des lycées: lycéens reçus par le recteur à Bordeaux, premières réactions
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