Bianca Costa : "La sensualité est une force"

information fournie par France 24 • 12/12/2025 à 16:07

Elle chante qu'elle est "de partout et de nulle part" et pourtant, elle est sans doute aujourd’hui la plus brésilienne des Parisiennes. Révélée il y a six ans avec un premier EP du nom de sa ville natale au Brésil, Florianópolis, elle a depuis fait exploser toutes les frontières avec un style qui n'appartient qu'à elle. De Rio à Ibiza mais surtout à Paris, elle a inventé la bossa trap, mélange de bossa nova et de rap. Résultat : 50 millions de streams à travers le monde. À 26 ans, elle sort son premier album "Gringa", "l’étrangère" en portugais. Bianca Costa est l'invitée de Nina Masson dans "À l'Affiche !"