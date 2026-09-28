L'équipe de France affronte lundi la Belgique pour la 2e journée de Ligue des nations. En l'absence de Kylian Mbappé, blessé, Ousmane Dembélé sera capitaine s'il est titulaire.
Belgique - France : en l'absence de Mbappé, le nouveau rôle de Dembélé
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro