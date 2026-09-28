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Belgique - France : en l'absence de Mbappé, le nouveau rôle de Dembélé

information fournie par France 24 28/09/2026 à 09:37

L'équipe de France affronte lundi la Belgique pour la 2e journée de Ligue des nations. En l'absence de Kylian Mbappé, blessé, Ousmane Dembélé sera capitaine s'il est titulaire.

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