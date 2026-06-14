Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Belfast contre le racisme et en solidarité avec les minorités ethniques, après que la capitale nord-irlandaise a connu deux jours de violences et d’incendies criminels à la suite d’une attaque au couteau perpétrée par un demandeur d’asile soudanais.
Belfast: Des milliers de personnes dans les rues contre le racisme
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