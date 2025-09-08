Neuf "mois de profond bonheur": juste avant l'ouverture du scrutin aux députés du vote de confiance, le Premier ministre François Bayrou remercie l'Assemblée nationale et ses ministres qui ont "montré une image républicaine, honorable et active".
Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
