Jessica Moretti arrive, aux côtés de ses avocats, au ministère public de Sion pour être auditionnée, alors que son mari Jacques Moretti est lui arrivé en fourgon pénitentiaire. Les propriétaires français du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana sont de nouveau auditionnés par la justice du canton du Valais, ont constaté des journalistes de l'AFP. IMAGES
Bar incendié en Suisse : Jessica Moretti arrive pour son audition au ministère public de Sion
