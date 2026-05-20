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Banque de France: le Parlement ne s'oppose pas à la nomination d'Emmanuel Moulin

information fournie par AFP Video 20/05/2026 à 14:27

Les commissions des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ne s'opposent pas à l'arrivée à la tête de la Banque de France de l'ancien secrétaire général de l'Elysée Emmanuel Moulin, choix d'Emmanuel Macron pour occuper ce poste. Une majorité des parlementaires des deux chambres s'est prononcée contre la nomination de ce proche du chef de l'Etat (58 voix contre, 52 pour), mais en vertu des règles il aurait fallu que les trois cinquièmes des suffrages exprimés soient défavorables, pour entraver la nomination. SONORE

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