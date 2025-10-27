 Aller au contenu principal
Baisser le déficit de la Sécu à 17,5 milliards €, le pari de l'exécutif en 2026

information fournie par France 24 27/10/2025 à 22:58

Pour 2025, le budget de la Sécurité sociale est annoncé en déficit de 23 milliards d'euros, deux fois plus qu'en 2023. Pour économiser 7 milliards d'euros, l'exécutif veut renverser la vapeur et ralentir les dépenses tout en augmentant les recettes.

Le gouvernement a dans le collimateur les arrêts de travail abusifs, il veut aussi mettre un terme à l’exemption d’impôt sur le revenu sur les indemnités journalières liées aux affections longue durée non exonérantes, doubler les franchises médicales (après les avoir déjà doublées en 2024) et taxer davantage les médecins qui pratiquent le dépassement d'honoraires. Entre autres mesures qui ne font pas l'unanimité.

