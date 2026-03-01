Un immeuble résidentiel de Manama, la capitale du Bahreïn, est en feu suite à une frappe de drone iranienne. L'Iran a mené des frappes sur la plupart des monarchies du Golfe, en riposte à une attaque des États-Unis et Israël qui fait craindre un conflit d'envergure dans la région. IMAGES
Bahreïn: un immeuble résidentiel prend feu après une attaque de drone iranienne
