information fournie par France 24 • 31/01/2023 à 09:09

L'Allemagne n'ira pas au-delà des livraisons de chars de combat à l'Ukraine: Olaf Scholz refuse de fournir des avions de chasse malgré les appels répétés de Volodymyr Zelensky et les avancées revendiquées par la Russie sur le front du Donbass. On va plus loin avec Anne Nivat, Gauthier Rybinksi et Emmanuelle Chaze à Kiev. Retour aussi sur le nouvel embrasement au Proche-Orient. Que peut faire Anthony Blinken en visite sur place ?