Vérifier d'éventuelles blessures, se cacher, trouver de l'eau: un ancien pilote de l'armée de l'air américaine raconte à l'AFP comment survivre une fois parachuté en territoire ennemi, alors qu'un militaire américain a été secouru en Iran après que son avion a été abbatu par l'armée iranienne.
Avion de chasse américain abattu en Iran: un ex-pilote raconte comment survivre
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