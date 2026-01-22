Alors qu'Hollywood vit une crise sans précédent et voit ses productions délocalisées, le Texas cherche à profiter de cette aubaine. Grâce à de nouvelles incitations fiscales, l’État attire producteurs et studios, avec l’ambition de promouvoir des contenus alignés sur les valeurs familiales et chrétiennes. Si l’objectif affiché est de créer des emplois dans le montage, les décors ou le doublage, certains parlementaires souhaitent surtout construire un contrepoids à Hollywood, qu’ils considèrent comme idéologiquement hostile. Reportage à Fort Worth de Valérie Defert et Pierrick Leurent.
Avec le déclin d'Hollywood, Fort Worth au Texas se pose en eldorado du cinéma
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro