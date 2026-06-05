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Avant qu'ils ne sombrent... Le combat d'Hamza Bensatem pour les enfants placés de Marseille

information fournie par France 24 05/06/2026 à 11:15

Enfants placés, ASE (Aide sociale à l'enfance), protection de l'enfance... Pourquoi certains jeunes sombrent-ils tandis que d'autres parviennent à s'en sortir ? À Marseille, Hamza Bensatem, ancien enfant placé devenu acteur engagé de la protection de l'enfance, mène un combat pour accompagner les adolescents de l'ASE, avant qu'il ne soit trop tard.

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