Enfants placés, ASE (Aide sociale à l'enfance), protection de l'enfance... Pourquoi certains jeunes sombrent-ils tandis que d'autres parviennent à s'en sortir ? À Marseille, Hamza Bensatem, ancien enfant placé devenu acteur engagé de la protection de l'enfance, mène un combat pour accompagner les adolescents de l'ASE, avant qu'il ne soit trop tard.
Avant qu'ils ne sombrent... Le combat d'Hamza Bensatem pour les enfants placés de Marseille
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