Avant le départ pour l'ISS, Sophie Adenot s'entretient en visio avec Emmanuel Macron

information fournie par AFP Video 05/02/2026 à 18:27

Le président Emmanuel Macron, accompagné de centaines d'invités, s'est entretenu en visoconférence avec l'astronaute française Sophie Adenot, à quelques jours de sa première mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS), 25 ans après Claudie Haigneré.

