A quelques jours du lancement de la COP30 au Brésil, les ministres de l'Environnement européens tentent d'arracher un accord sur la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour 2035 et 2040. Une feuille de route climatique attendue depuis des mois, et alors que l'Europe doit prouver qu'elle est toujours à la hauteur de ses engagements pour le climat.
Avant la COP30, l'UE sous pression pour adopter ses objectifs climatiques
