Aux Pays-Bas, l'île de Schiermonnikoog résiste au forage gazier en mer du Nord

information fournie par France 24 • 15/02/2023 à 11:36

Pour faire face à la crise énergétique, les autorités néerlandaises prévoient dès 2024 des forages sous-marins en mer du Nord. Mais ce projet fait polémique dans les îles alentours où l’on craint que cette exploitation gazière ne menace l'exceptionnelle biodiversité de la région, pollue la mer des Wadden, inscrite au patrimoine de l’Unesco et abîme leurs îles, joyaux du tourisme néerlandais. Sans compter que ces îles se situent tout près de la région de Groningue, où les habitants sont encore traumatisés par des tremblements de terre à répétition dus à l’exploitation, maintenant suspendue, du plus grand gisement gazier de toute l’Europe. Reportage d'Alix Le Bourdon et Fernande Van Tets.