De l'avis de membres des colectivos, des groupes paramilitaires vénézuéliens qui contrôlent les rues, l'opération américaine qui a permis de débusquer Nicolas Maduro a pris le pays au dépourvu et laissé une multitude de questions sans réponse, notamment celle de la trahison.
Au Venezuela, des colectivos prêts à se battre après l'attaque américaine
