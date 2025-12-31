Des chamanes péruviens accomplissent des rituels pour accueillir la nouvelle année sur une falaise à Lima, utilisant des feuilles de coca, de l'ayahuasca et des photos de dirigeants mondiaux pour visualiser leurs prédictions pour 2026.
Au Pérou, des chamanes effectuent un rituel du Nouvel An
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro