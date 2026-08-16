Des milliers de fans viennent observer le cercueil de la chanteuse Bonnie Tyler pour lui rendre un dernier hommage dans sa ville natale, dans le sud-ouest du Pays de Galles. La chanteuse galloise Bonnie Tyler, surtout connue pour son tube "Total Eclipse of the Heart", est décédée au Portugal en juillet. IMAGES
Au Pays de Galles, des milliers de fans accompagnent le cercueil de la chanteuse Bonnie Tyler
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