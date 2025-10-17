Depuis ses 10 ans, Amina récure, balaie et cuisine pour une famille de classe moyenne de Karachi. Comme des millions d'enfants pakistanais, elle est aide ménagère, une pratique illégale mais très répandue.
Au Pakistan, des familles continuent d'employer des enfants domestiques
