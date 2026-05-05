A la Une de la presse, ce mardi 5 mai, le regain de tensions dans le détroit d’Ormuz, alors que les négociations entre les Etats-Unis et l’Iran semblent piétiner. La Russie en difficulté en Ukraine, et le président Poutine de plus en plus isolé. Les 50 ans du quotidien espagnol El Pais. La remise du prix Pulitzer aux Etats-Unis. Et les plus belles (et plus laides ?) tenues du Met Gala.
Au Kremlin, Vladimir Poutine de plus en plus isolé?
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