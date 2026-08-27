Arc-boutés en tirant sur d'énormes cordes, des centaines de personnes ont entrepris mercredi de déplacer un bâtiment de 400 tonnes, au nord du Japon, pour le ramener à sa position initiale après plusieurs années de travaux.
Au Japon, 4.000 personnes tirent un château à la force de leurs bras
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro