Le phénomène météorologique El Niño a apporté des pluies dans certaines zones du désert d’Atacama, au Chili, déclenchant la floraison de plantes à travers cette région habituellement aride.
Au Chili, le désert d'Atacama fleurit sous l'effet d'El Niño
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