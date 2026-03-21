C'est une arrestation sensationnelle qui agite les réseaux sociaux au Burkina Faso. Celle du chef d'état, Ibrahim Traoré, en plein jour à Ouagadougou. Des vidéos sur TikTok affirment qu'il aurait été arrêté sur ordre de Donald Trump !
Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré arrêté sur ordre de Donald Trump ?
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