Attentats du 13-Novembre : les policiers mieux formés à la menace terroriste

information fournie par France 24 • 13/11/2025 à 10:10

Le 13 novembre 2015, à l'heure où les secours reçoivent les premiers appels de détresse, les policiers de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) en patrouille cette nuit-là sont dépêchés en urgence sur les lieux des attentats. Ils sont les premiers à arriver au Bataclan. A l'extérieur de la salle de concert, ils essuient les tirs de kalashnikov... A l'intérieur, ils ne disposent que de leurs armes de poing pour tenter de faire stopper la tuerie. 10 ans plus tard, l'administration a tiré les leçons des attentats. Ces policiers du quotidien, pressentis pour être "primo-intervenants", en cas d'attaque terroriste sont mieux équipés, et sont désormais formés. Marie Schuster a pu suivre leur préparation.