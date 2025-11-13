 Aller au contenu principal
Attentats du 13 novembre : cette nuit où les réseaux sociaux racontent l'horreur

information fournie par France 24 13/11/2025 à 22:41

10 ans après les attentats du 13 novembre, Info ou intox s'intéresse au rôle joué par les réseaux sociaux le soir où Paris a connu l'horreur, comment ils ont fourni, avant les médias traditionnels, un suivi des événements en temps réel, comment aussi ils se sont fait l'écho d'initiatives de solidarité

