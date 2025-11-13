10 ans après les attentats du 13 novembre, Info ou intox s'intéresse au rôle joué par les réseaux sociaux le soir où Paris a connu l'horreur, comment ils ont fourni, avant les médias traditionnels, un suivi des événements en temps réel, comment aussi ils se sont fait l'écho d'initiatives de solidarité
Attentats du 13 novembre : cette nuit où les réseaux sociaux racontent l'horreur
