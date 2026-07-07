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Attentats à la bombe à Damas en pleine visite de Macron, 18 blessés

information fournie par AFP Video 07/07/2026 à 14:11

Dix-huit personnes ont été blessées mardi matin à Damas dans l'explosion de deux bombes à proximité de l'hôtel où Emmanuel Macron avait passé la nuit, illustrant la sécurité précaire en Syrie où le président français achève une visite inédite.

Emmanuel Macron
Syrie
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1 commentaire

  • 07 juillet 17:02

    Trop tôt donc pour Bridget pour commander une robe noire chez Vuitton.....

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