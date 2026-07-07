Dix-huit personnes ont été blessées mardi matin à Damas dans l'explosion de deux bombes à proximité de l'hôtel où Emmanuel Macron avait passé la nuit, illustrant la sécurité précaire en Syrie où le président français achève une visite inédite.
Attentats à la bombe à Damas en pleine visite de Macron, 18 blessés
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