Des vents violents transportent de la poussière depuis l'Afrique, recouvrant la capitale grecque Athènes et voilant le ciel. IMAGES
Athènes enveloppée par de la poussière venue d'Afrique
