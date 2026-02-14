 Aller au contenu principal
39e sommet de l'Union africaine : l’accès à l’eau, problématique centrale sur le continent

information fournie par France 24 14/02/2026 à 23:16

Ouverture du 39e sommet de l'Union africaine ce samedi à Addis Abeba. Le président de l'Union a fait part de ses inquiétudes concernant les périls qui menacent la paix sur le continent. Des crises qui en ferait oublier la thématique de ce sommet à savoir l'eau alors que 400 millions d'africains en sont privés.

