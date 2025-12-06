La Philharmonie de Paris accueille dans quatre jours le concert de l’orchestre d’enfants Démos, un programme unique qui offre depuis 15 ans une formation musicale à des jeunes issus de quartiers défavorisés ou de zones rurales. Quatre heures de cours par semaine, rassemblements mensuels et concert final : Démos œuvre à la démocratisation culturelle par la pratique orchestrale. La nouvelle marraine du projet, la violoncelliste Astrig Siranossian, parle de l’impact de ce dispositif.
Astrig Siranossian : "faire rentrer la musique dans les foyers, ça forme les citoyens de demain"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro