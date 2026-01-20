 Aller au contenu principal
Assurance-vie luxembourgeoise : sécurité, stratégie et idées reçues

information fournie par Boursorama 20/01/2026 à 10:53

Face aux incertitudes économiques et à la loi Sapin 2, l'assurance-vie luxembourgeoise séduit de plus en plus d'épargnants français. Sécurité renforcée grâce au triangle luxembourgeois, super privilège en cas de faillite, gestion sur mesure et diversification en devises : autant d'atouts qui expliquent son succès. Mais est-elle vraiment sans risque ? Et quels sont ses limites par rapport aux contrats français ? Explications avec Arnaud Lelong, journaliste patrimoine chez Boursorama.

Investissez avec une protection Ã©tendue de vos avoirs financiers

Combinez expérience d'investissement 100 % en ligne et protection étendue de vos avoirs financiers.
Avec l’assurance vie luxembourgeoise, bénéficiez d’un univers d’investissement varié avec près de 4 000 supports dans une expérience 100 % digitale ! Profitez des avantages fiscaux de l’assurance vie française et de la protection renforcée des avoirs financiers des contrats d’assurance vie luxembourgeois.

•    Disponible uniquement au sein de BoursoFirst, l'offre exclusive BoursoBank pour les clients patrimoniaux.

Ce contrat présente un risque de perte en capital.

Découvrir l'assurance vie luxembourgeoise dans l'offre BoursoFirst

Banque privée
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

L'offre BoursoBank