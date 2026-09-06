Dimanche soir, Arsenal accueille Chelsea pour reprendre la tête du championnat en cas de victoire. Mikel Arteta et Xabi Alonso, amis depuis l'enfance, s'affronteront pour la première fois en tant qu'entraîneurs de Premier League.
Arsenal et Chelsea se retrouvent pour un derby londonien déjà déterminant
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